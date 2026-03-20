Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Утратил контроль". На Западе заявили о резком изменении ситуации в Иране - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Утратил контроль". На Западе заявили о резком изменении ситуации в Иране
https://1prime.ru/20260319/iran-868434141.html
07:08 20.03.2026 (обновлено: 07:09 20.03.2026)
 
"Утратил контроль". На Западе заявили о резком изменении ситуации в Иране

Полковник Бо: Запад потерпел крах, пытаясь давить на Россию и Иран

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкДом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Страны Запада вынуждены признать, что их попытки оказывать давление на Россию и Иран потерпели крах, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник НАТО, отставной полковник Генерального штаба ВС Швейцарии Жак Бо.
"Не было глубокого осмысления того, чего именно мы хотели достичь этими санкциями или этой войной против России или Ирана. И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу — как с санкциями, так и с попытками оказать давление на эти страны. Потому что теперь обе они фактически контролируют ситуацию. Это означает, что, если посмотреть с другой стороны, Запад полностью утратил контроль над происходящим", — заявил эксперт.
Вместе с тем с он отметил, что провал операции Соединенных Штатов в Иране носит как оперативный, так и стратегический характер.
"Уничтожая объекты США на Ближнем Востоке, Иран достигает двух целей. Во-первых, оперативной, так как эти базы использовались как плацдармы для операций, направленных против Ирана. <…> Когда уничтожаются, например, радиолокационные станции раннего предупреждения или антенные решётки — а многие из них уже выведены из строя, — это оказывает серьёзное влияние на функционирование базы. <…> Вторая цель состоит в том, что Иран стремится показать, что базы США существуют не для защиты арабских государств, а для защиты Израиля и подавления Ирана", — подчеркнул эксперт.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики продолжается третью неделю, сопровождаясь постоянными обменами ударами. В Тель-Авиве заявили, что целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала Ирана и призывает к смене режима. Иран, в свою очередь, подчеркивает свою готовность защищаться и не считает, что есть основания для возобновления переговоров.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
На Западе раскрыли, какие уступки США пришлось сделать под давлением Ирана
Вчера, 04:05
 
ИРАНЗАПАДСШАНАТО
 
 
