"Оказались в выигрыше". На Западе оценили шаг Ирана против США

Преимущество в противостоянии с США и Израилем остается за Ираном, пока он удерживает блокаду Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке...

2026-03-20T23:38+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Преимущество в противостоянии с США и Израилем остается за Ираном, пока он удерживает блокаду Ормузского пролива, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира. И пока иранская сторона контролирует эту ситуацию, она оказывается в выигрыше", — заявил он.По словам эксперта, спустя три недели после начала кампании оптимизм Белого дома не соответствует реальному положению дел. Иран, которого ранее считали слабым противником, сумел выдержать давление."Они по-прежнему сохраняют способность продолжать существовать как государство. Они по-прежнему контролируют территорию, и они по-прежнему контролируют этот пролив", — заключил Дэвис.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны регулярно наносят удары друг по другу. В Тель-Авиве заявляют, что стремятся не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон угрожает уничтожением военного потенциала страны и призывает к смене власти. Иран, в свою очередь, заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.

