Источник рассказал о попытках ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о попытках ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине
Источник рассказал о попытках ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Источник рассказал о попытках ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине
Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T02:34+0300
2026-03-20T02:34+0300
энергетика
экономика
газ
украина
венгрия
будапешт
ес
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом обсуждений. Ранее Орбан заявил, что Украина не получит от ЕС кредит, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер указал, что нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне партии "Тиса". "Лидеры обсуждали на саммите Украину и кредит в 90 миллиардов (евро - ред.), и Орбан не меняет своей позиции по этому вопросу. Он говорит, что если поток газа по трубопроводу "Дружба" в Венгрию не возобновится, он не сможет дать зеленый свет ничему, что выгодно Украине. Поэтому лидеры продолжают обсуждать, чтобы найти решение этой проблемы", - рассказал собеседник агентства. Отмечается, что этот вопрос становится одним из самых сложных на саммите, поскольку ЕС стремится сохранить единство позиций по Украине, одновременно сталкиваясь с необходимостью учитывать разные энергетические потребности стран-членов. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
украина
венгрия
будапешт
газ, украина, венгрия, будапешт, ес
Энергетика, Экономика, Газ, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Будапешт, ЕС
02:34 20.03.2026
 
Источник рассказал о попытках ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине

Источник: попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине заходят в тупик

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом обсуждений.
Ранее Орбан заявил, что Украина не получит от ЕС кредит, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер указал, что нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне партии "Тиса".
"Лидеры обсуждали на саммите Украину и кредит в 90 миллиардов (евро - ред.), и Орбан не меняет своей позиции по этому вопросу. Он говорит, что если поток газа по трубопроводу "Дружба" в Венгрию не возобновится, он не сможет дать зеленый свет ничему, что выгодно Украине. Поэтому лидеры продолжают обсуждать, чтобы найти решение этой проблемы", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что этот вопрос становится одним из самых сложных на саммите, поскольку ЕС стремится сохранить единство позиций по Украине, одновременно сталкиваясь с необходимостью учитывать разные энергетические потребности стран-членов.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
 
ЭнергетикаЭкономикаГазУКРАИНАВЕНГРИЯБудапештЕС
 
 
