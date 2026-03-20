Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больше так не делайте": в США изумились неожиданному удару Израиля - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Больше так не делайте": в США изумились неожиданному удару Израиля
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Атаки Израиля на месторождение Южный Парс в Иране, за которыми последовали ответные меры Тегерана, поставили США в критическую ситуацию, из-за чего президент Белого дома пригрозил Тель-Авиву, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире программы Breaking Points."Израильтяне атаковали месторождение природного газа в Иране, а затем иранцы нанесли ответный удар &lt;…&gt; и цена барреля нефти выросла. Я видел, что утром она поднялась примерно до 115 долларов. Это катастрофа для Соединенных Штатов и для мировой экономики. Поэтому то, что произошло вчера, действительно имело значение. Из-за этого президент Трамп ясно дал понять израильтянам: никогда больше так не делайте. &lt;…&gt; Худший сценарий заключается в том, что повысится не только цена на бензин и нефть, но и цена на продукты питания. Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру", — рассказал ученый.Профессор подчеркнул, что текущее положение дел даёт стратегическое преимущество Ирану."Если уж он (Трамп. — Прим. ред.) решил воевать, то это будет последняя война, которую он захочет начать. И причина в том, что сегодня большинство козырей в руках иранцев. &lt;…&gt; Иран может нанести огромный ущерб международной экономике. И мы мало что можем сделать, чтобы это предотвратить. Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается", — подытожил Миршаймер.Военные действия США и Израиля против Исламской Республики продолжаются уже третью неделю. Стороны продолжают наносить удары друг другу. Вашингтон пригрозил уничтожить военную мощь страны и призвал граждан свергнуть режим. Эскалация конфликта в регионе почти полностью парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является важнейшим маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
