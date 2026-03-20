Япония и США продолжат работать над увеличением производства энергии

Япония и США продолжат работать над увеличением производства энергии - 20.03.2026, ПРАЙМ

Япония и США продолжат работать над увеличением производства энергии

Япония и США подтвердили, что продолжат работать над увеличением производства энергии в Соединенных Штатах, сообщила японский премьер Санаэ Такаити. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T02:01+0300

2026-03-20T02:01+0300

2026-03-20T03:48+0300

энергетика

экономика

мировая экономика

сша

япония

азия

дональд трамп

ТОКИО, 20 мар - ПРАЙМ. Япония и США подтвердили, что продолжат работать над увеличением производства энергии в Соединенных Штатах, сообщила японский премьер Санаэ Такаити. Такаити прибыла в США со своим первым визитом в качестве премьер-министра. "Относительно стабильных поставок энергии в связи с поставками нефти в Японию и Азию мы подтвердили, что Япония и США вместе будут работать для увеличения производства энергии в США", - сказала Такаити на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

сша

япония

азия

мировая экономика, сша, япония, азия, дональд трамп