Япония и США продолжат работать над увеличением производства энергии - 20.03.2026, ПРАЙМ
Япония и США продолжат работать над увеличением производства энергии
2026-03-20T02:01+0300
2026-03-20T03:48+0300
ТОКИО, 20 мар - ПРАЙМ. Япония и США подтвердили, что продолжат работать над увеличением производства энергии в Соединенных Штатах, сообщила японский премьер Санаэ Такаити. Такаити прибыла в США со своим первым визитом в качестве премьер-министра. "Относительно стабильных поставок энергии в связи с поставками нефти в Японию и Азию мы подтвердили, что Япония и США вместе будут работать для увеличения производства энергии в США", - сказала Такаити на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
02:01 20.03.2026 (обновлено: 03:48 20.03.2026)
 
Такаити: Токио и Вашингтон вместе будут работать для увеличения производства энергии в США

ТОКИО, 20 мар - ПРАЙМ. Япония и США подтвердили, что продолжат работать над увеличением производства энергии в Соединенных Штатах, сообщила японский премьер Санаэ Такаити.
Такаити прибыла в США со своим первым визитом в качестве премьер-министра.
"Относительно стабильных поставок энергии в связи с поставками нефти в Японию и Азию мы подтвердили, что Япония и США вместе будут работать для увеличения производства энергии в США", - сказала Такаити на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
 
