ЮАР усиливает интерес к российскому СПГ, заявил посол

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Интерес Южно-Африканской Республики к импорту российского сжиженного природного газа (СПГ) усиливается на фоне перебоев с поставками топлива и роста цен на энергоносители, сообщил посол России в ЮАР Роман Амбаров. "Данный вопрос находится в компетенции профильных российских и южноафриканских ведомств. Посольство со своей стороны готово оказать необходимую политико-дипломатическую поддержку укреплению традиционно дружественных связей в энергосфере", - заявил посол газете "Известия". Амбаров отметил, что интерес ЮАР к российскому СПГ не только сохраняется, но и растет на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке. "Энергетическое сотрудничество между деловыми кругами России и Южной Африки обсуждается на постоянной основе. Сохраняется высокий взаимный интерес к обмену опытом, развитию совместных проектов и расширению практического взаимодействия в энергетической сфере, что подтверждается активным участием представителей двух стран в профильных форумах и встречах как у нас, так и в ЮАР", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

