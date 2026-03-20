https://1prime.ru/20260320/juar-868471617.html
ЮАР усиливает интерес к российскому СПГ, заявил посол
Интерес Южно-Африканской Республики к импорту российского сжиженного природного газа (СПГ) усиливается на фоне перебоев с поставками топлива и роста цен на...
2026-03-20T01:49+0300
энергетика
газ
россия
юар
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868471617.jpg?1773960555
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Интерес Южно-Африканской Республики к импорту российского сжиженного природного газа (СПГ) усиливается на фоне перебоев с поставками топлива и роста цен на энергоносители, сообщил посол России в ЮАР Роман Амбаров.
"Данный вопрос находится в компетенции профильных российских и южноафриканских ведомств. Посольство со своей стороны готово оказать необходимую политико-дипломатическую поддержку укреплению традиционно дружественных связей в энергосфере", - заявил посол газете "Известия".
Амбаров отметил, что интерес ЮАР к российскому СПГ не только сохраняется, но и растет на фоне нестабильной ситуации на мировом энергетическом рынке.
"Энергетическое сотрудничество между деловыми кругами России и Южной Африки обсуждается на постоянной основе. Сохраняется высокий взаимный интерес к обмену опытом, развитию совместных проектов и расширению практического взаимодействия в энергетической сфере, что подтверждается активным участием представителей двух стран в профильных форумах и встречах как у нас, так и в ЮАР", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Посол Амбаров: интерес ЮАР к импорту российского СПГ усиливается
