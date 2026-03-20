"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T23:32+0300
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана.Ранее Каллас заявила, что Евросоюз продолжит вводить ограничения против исламской республики и будет "защищать свои интересы" на фоне конфликта на Ближнем Востоке."ЕС превратился в настоящее посмешище. Его попытки прикрыть силовую политику риторикой либерально-демократических ценностей выглядят не более чем комедией", — отреагировал Диесен.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю, стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население свергнуть действующую власть. В свою очередь Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.
2026
иран, ближний восток, сша, кая каллас, ес
