"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране
"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T23:32+0300
2026-03-20T23:32+0300
иран
ближний восток
сша
кая каллас
ес
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана.Ранее Каллас заявила, что Евросоюз продолжит вводить ограничения против исламской республики и будет "защищать свои интересы" на фоне конфликта на Ближнем Востоке."ЕС превратился в настоящее посмешище. Его попытки прикрыть силовую политику риторикой либерально-демократических ценностей выглядят не более чем комедией", — отреагировал Диесен.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю, стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население свергнуть действующую власть. В свою очередь Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.
https://1prime.ru/20260320/rossiya-868506589.html
https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868506431.html
иран
ближний восток
сша
иран, ближний восток, сша, кая каллас, ес
ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Кая Каллас, ЕС
23:32 20.03.2026
 
"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране

Диесен осудил позицию Каллас по санкциям против Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз продолжит вводить ограничения против исламской республики и будет "защищать свои интересы" на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
"Хватит этого безумия!" В Европе выступили со срочным призывом из-за России
Вчера, 23:31
"ЕС превратился в настоящее посмешище. Его попытки прикрыть силовую политику риторикой либерально-демократических ценностей выглядят не более чем комедией", — отреагировал Диесен.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю, стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население свергнуть действующую власть. В свою очередь Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
На Западе раскрыли последствия угроз Зеленского депутатам Рады
Вчера, 23:29
 
ИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАКая КалласЕС
 
 
