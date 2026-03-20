https://1prime.ru/20260320/kallas-868506734.html

"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране

"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране - 20.03.2026, ПРАЙМ

"Настоящее посмешище". На Западе возмутились словами Каллас об Иране

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T23:32+0300

2026-03-20T23:32+0300

2026-03-20T23:32+0300

иран

ближний восток

сша

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X подверг критике заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана.Ранее Каллас заявила, что Евросоюз продолжит вводить ограничения против исламской республики и будет "защищать свои интересы" на фоне конфликта на Ближнем Востоке."ЕС превратился в настоящее посмешище. Его попытки прикрыть силовую политику риторикой либерально-демократических ценностей выглядят не более чем комедией", — отреагировал Диесен.Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается уже третью неделю, стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал население свергнуть действующую власть. В свою очередь Иран заявляет о готовности к обороне и не видит оснований для возобновления переговоров.

https://1prime.ru/20260320/rossiya-868506589.html

https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868506431.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, ближний восток, сша, кая каллас, ес