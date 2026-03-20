"Они не победят": Такер Карлсон рассмеялся, говоря о войне с Россией

"Они не победят": Такер Карлсон рассмеялся, говоря о войне с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ

"Они не победят": Такер Карлсон рассмеялся, говоря о войне с Россией

Американский журналист Такер Карлсон отметил в интервью The Economist, что у западных лидеров, разжигающих конфронтацию с Россией, нет никаких шансов на победу... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:23+0300

2026-03-20T07:23+0300

2026-03-20T07:23+0300

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон отметил в интервью The Economist, что у западных лидеров, разжигающих конфронтацию с Россией, нет никаких шансов на победу над Москвой."Я злюсь на ваших (европейских. — Прим. ред.) политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт", — признался он.Ведущий также отметил, что нынешняя поддержка Украины европейским вооружением в борьбе против России обречена на неудачу."Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!" — рассмеялся Карлсон в ответ на вопрос о том, что США переложили на Европу бремя содержания киевского режима.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не намерена нападать на другие страны, поскольку в этом нет никакой логики. По его словам, западные власти часто устрашают своих граждан вымышленной угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних трудностей.

the economist, такер карлсон, общество , москва, мировая экономика, украина, кир стармер, сша, владимир путин