СМИ: ЕС готовится к затяжному ценовому шоку из-за атак на Катар - 20.03.2026, ПРАЙМ

Европа готовится к затяжному ценовому шоку в сфере энергетики после ущерба производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре во время эскалации на Ближнем... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T13:06+0300

энергетика

газ

мировая экономика

катар

ближний восток

иран

ес

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Европа готовится к затяжному ценовому шоку в сфере энергетики после ущерба производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре во время эскалации на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и европейских политиков. "Европейский союз готовится к затяжному ценовому шоку на энергоносители после того как… повысилась вероятность многолетних недостатков поставок", - говорится в материале. Блумберг отметил, что во время прошедшего в четверг брюссельского саммита лидеры ЕС выразили обеспокоенность ухудшением экономической ситуации и призвали к "мораторию" на удары по энергетическим объектам. По словам знакомых ситуацией источников агентства, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что ситуация с энергоносителями серьезная. В пятницу в интервью Bloomberg Television президент Кипра Никос Христодулидис также заявил, что дальнейшая эскалация конфликта негативно отразится на всех странах и во многих аспектах повлияет на мировую экономику. Ранее Евросоюз предупредил о рисках ускорения инфляции до отметки выше 3%, максимума за два с половиной года, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит удерживать цены на энергоносители высокими. В среду катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила, что серьезный ущерб был нанесен промышленному городку Рас-Лаффану на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс производства сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки. Ранее власти Ирана предупредили, что нанесут удары по энергообъектам в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по объектам на его газовом месторождении "Южный Парс". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

