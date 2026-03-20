Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40 процентов
Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40% в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T14:21+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40% в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Эти отгрузки в конце зимы составили 3,5 миллиона долларов, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года и на 7% - января текущего года. На Россию в феврале пришлось чуть больше 3% всего экспорта чая из Китая, и она заняла пятое место среди крупнейших покупателей. При этом обошли её Марокко (15%), Япония, США, Мавритания и Кот-д'Ивуар (по 7%), а также Германия (5%).
Поставки чая из Китая в Россию в феврале выросли на 40%