Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40 процентов

2026-03-20T14:21+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40% в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Эти отгрузки в конце зимы составили 3,5 миллиона долларов, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года и на 7% - января текущего года. На Россию в феврале пришлось чуть больше 3% всего экспорта чая из Китая, и она заняла пятое место среди крупнейших покупателей. При этом обошли её Марокко (15%), Япония, США, Мавритания и Кот-д'Ивуар (по 7%), а также Германия (5%).

