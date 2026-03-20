Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40 процентов - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/kitay-868493786.html
Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40 процентов
2026-03-20T14:21+0300
россия
бизнес
китай
марокко
япония
торговля
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/76/763017684_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_a0274dc524e0aa3fa750f08bf076ef4c.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40% в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику. Эти отгрузки в конце зимы составили 3,5 миллиона долларов, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года и на 7% - января текущего года. На Россию в феврале пришлось чуть больше 3% всего экспорта чая из Китая, и она заняла пятое место среди крупнейших покупателей. При этом обошли её Марокко (15%), Япония, США, Мавритания и Кот-д'Ивуар (по 7%), а также Германия (5%).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/76/763017684_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_ffdbd1e552a3f7b481de55809a52eed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
14:21 20.03.2026
 
© flickr.com / chadaoЧай
Чай - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Чай. Архивное фото
© flickr.com / chadao
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Поставки китайского чая в Россию в феврале выросли на 40% в годовом выражении, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.
Эти отгрузки в конце зимы составили 3,5 миллиона долларов, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года и на 7% - января текущего года.
На Россию в феврале пришлось чуть больше 3% всего экспорта чая из Китая, и она заняла пятое место среди крупнейших покупателей. При этом обошли её Марокко (15%), Япония, США, Мавритания и Кот-д'Ивуар (по 7%), а также Германия (5%).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала