Набиуллина оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на экономику

Конфликт на Ближнем Востоке краткосрочно поддержит экспортные доходы РФ и рубль, долгосрочно же может быть проинфляционным фактором, заявила глава Банка России... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T15:48+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке краткосрочно поддержит экспортные доходы РФ и рубль, долгосрочно же может быть проинфляционным фактором, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Краткосрочно это может быть поддержка экспортных доходов и поддержка рублю в связи с поддержкой экспортных доходов, но долгосрочно, если последствия будут ощутимыми для мировой экономики, существенными, а такого рода шоки могут к этому привести, то это может быть связано, наоборот, со снижением спроса на товары нашего экспорта и быть проинфляционным (фактором - ред.)", - прокомментировала она в ходе пресс-конференции влияние конфликта на российскую экономику.

