В России примут меры по защите отечественного контейнерного рынка, пишет Ъ

2026-03-20T08:40+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Российские власти разработали комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий, которые ушли в 2022 году, пишет газета "Коммерсант" с ссылкой на источник. "Власти определились с комплексом мер по ограничению российского рынка морских контейнерных перевозок от глобальных операторов… Согласно проекту указа президента, рассказывает "Ъ" ознакомившийся с ним собеседник, регулярные внешнеторговые морские контейнерные перевозки, имеющие на маршруте функционирования минимум один российский порт захода, лицо, связанное с недружественной страной, может осуществлять только при одновременном соблюдении нескольких условий", - говорится в статье. Среди них указаны: регистрация судовладельца, перевозчика и оператора по законодательству РФ, доля конечного российского участника в размере более 50%, обязанность в первую очередь принимать и перевозить подпадающие под санкции грузы и грузы подпавших под санкции отправителей или получателей, страхование судна и ответственности судовладельца российскими страховщиками или перестрахование в России, согласие судиться в РФ, если так пожелает истец, и сделать Россию местом рассмотрения корпоративных споров. "При этом эксплуатируемые на линии суда должны принадлежать оператору на праве собственности, а перевозка на всем маршруте движения от страны происхождения товара до РФ или обратно — осуществляться только собственными судами оператора", - перечисляет газета. Судовладелец, перевозчик или оператор морской линии также не должен быть связан с лицами из перечня, приложенного к документу. В перечне десять позиций — это крупнейшие мировые операторы контейнерных линий: датская Maersk, французская CMA CGM, германские Hapag-Lloyd и BREB, голландская Samskip, гонконгская OOCL, британская X-Press Container Line (UK) Limited, корейские KMTC и HMM, японская ONE. Крупнейший мировой морской контейнерный перевозчик MSC в перечень не попал. "Коммерсант" пишет, что в Минтрансе на запрос не ответили. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

