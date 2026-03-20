Минтранс ответил на вопрос о мерах по защите контейнерного рынка в России
Минтранс ответил на вопрос о мерах по защите контейнерного рынка в России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Минтранс ответил на вопрос о мерах по защите контейнерного рынка в России
Комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий еще разрабатываются, он будет утвержден в 2026 году, сообщил... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T15:15+0300
2026-03-20T15:15+0300
2026-03-20T15:15+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий еще разрабатываются, он будет утвержден в 2026 году, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай. Газета "Коммерсант" в пятницу с ссылкой на источник написала, что российские власти разработали комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий, которые ушли в 2022 году. По данным издания, к работе на линиях с заходом хотя бы в один порт в РФ будут допущены только компании с российским контролем, обязующиеся в приоритетном порядке перевозить подпавшие под санкции российские грузы, согласные на российскую подсудность и работающие только с флотом в собственности. "Разрабатывают, и сейчас он проходит согласование… Когда он (документ с мерами – ред.) будет согласован и опубликован, вы всё прочтете", - ответил Пошивай на вопрос РИА Новости о мерах по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий. Подробно говорить о предложениях Минтранса по таким мерам он не стал. "Сейчас об этом говорить рано, потому что мы еще не прошли согласование с ФОИВами. Потому что, что такое "двугорбый верблюд" вы знаете, это арабский скакун, который не прошел согласование", - сказал замминистра. Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли утвердить комплекс этих мер в 2026 году. "Конечно, да", - сказал Пошивай. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
бизнес, рф, денис мантуров
Экономика, Бизнес, РФ, Денис Мантуров
Минтранс ответил на вопрос о мерах по защите контейнерного рынка в России
Пошивай: Минтранс разрабатывает меры по ограничению возвращения мировых контейнерных линий
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий еще разрабатываются, он будет утвержден в 2026 году, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.
Газета "Коммерсант
" в пятницу с ссылкой на источник написала, что российские власти разработали комплекс мер по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий, которые ушли в 2022 году. По данным издания, к работе на линиях с заходом хотя бы в один порт в РФ
будут допущены только компании с российским контролем, обязующиеся в приоритетном порядке перевозить подпавшие под санкции российские грузы, согласные на российскую подсудность и работающие только с флотом в собственности.
"Разрабатывают, и сейчас он проходит согласование… Когда он (документ с мерами – ред.) будет согласован и опубликован, вы всё прочтете", - ответил Пошивай на вопрос РИА Новости о мерах по ограничению возвращения на рынок России мировых операторов контейнерных линий.
Подробно говорить о предложениях Минтранса по таким мерам он не стал.
"Сейчас об этом говорить рано, потому что мы еще не прошли согласование с ФОИВами. Потому что, что такое "двугорбый верблюд" вы знаете, это арабский скакун, который не прошел согласование", - сказал замминистра.
Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли утвердить комплекс этих мер в 2026 году.
"Конечно, да", - сказал Пошивай.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров
.