https://1prime.ru/20260320/kontrafakt-868480922.html

Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии

2026-03-20T09:33+0300

происшествия

бизнес

россия

рф

ozon

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864261432_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_222433d13e7ceaa8b74d34f22568ef3d.jpg

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав истца на товарный знак, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец обнаружил, что ответчица продает на маркетплейсе Ozon маркированные его брендом инструменты, имеющие признаки контрафактности. "На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует", - приводятся эти признаки в судебном акте. Поскольку истец не давал предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, он направил ей претензию, а потом обратился в суд. Сумму иска Makita в соответствии с российским законодательством рассчитала как двукратную стоимость проданного товара. По данным от платежного сервиса, всего с 2023 года Пирожок реализовала около 39 тысяч единиц продукции по средней цене около 9 тысяч рублей. Рассчитанный по нормам закона размер компенсации составил более 687 миллионов рублей, но истец добровольно ограничил его суммой в 300 миллионов рублей. Суд признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск. Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года. Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ozon