Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии
Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии - 20.03.2026, ПРАЙМ
Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии
Арбитражный суд Москвы по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T09:33+0300
2026-03-20T09:33+0300
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав истца на товарный знак, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Истец обнаружил, что ответчица продает на маркетплейсе Ozon маркированные его брендом инструменты, имеющие признаки контрафактности. "На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует", - приводятся эти признаки в судебном акте. Поскольку истец не давал предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, он направил ей претензию, а потом обратился в суд. Сумму иска Makita в соответствии с российским законодательством рассчитала как двукратную стоимость проданного товара. По данным от платежного сервиса, всего с 2023 года Пирожок реализовала около 39 тысяч единиц продукции по средней цене около 9 тысяч рублей. Рассчитанный по нормам закона размер компенсации составил более 687 миллионов рублей, но истец добровольно ограничил его суммой в 300 миллионов рублей. Суд признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск. Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года. Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.
рф
бизнес, россия, рф, ozon
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Ozon
09:33 20.03.2026
 
Makita отсудила 300 миллионов рублей у продавца контрафакта из Удмуртии

Суд взыскал 300 млн рублей с продавца контрафакта из Удмуртии по иску Makita Corporation

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску японского производителя электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав истца на товарный знак, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Истец обнаружил, что ответчица продает на маркетплейсе Ozon маркированные его брендом инструменты, имеющие признаки контрафактности.
"На информационной табличке (шильдике): отсутствует знак сертификации таможенного союза EAC, действующий на территории РФ, отсутствует дата изготовления и серийный номер инструмента, информация только на английском языке, отсутствует информация об изготовителе, инструкция только на английском языке (от третьего лица), сертификат соответствия отсутствует", - приводятся эти признаки в судебном акте.
Поскольку истец не давал предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, он направил ей претензию, а потом обратился в суд.
Сумму иска Makita в соответствии с российским законодательством рассчитала как двукратную стоимость проданного товара. По данным от платежного сервиса, всего с 2023 года Пирожок реализовала около 39 тысяч единиц продукции по средней цене около 9 тысяч рублей. Рассчитанный по нормам закона размер компенсации составил более 687 миллионов рублей, но истец добровольно ограничил его суммой в 300 миллионов рублей.
Суд признал обстоятельства, на которые сослался истец, доказанными и полностью удовлетворил иск.
Международный товарный знак Makita японский производитель зарегистрировал в 2019 году, он охраняется во многих странах, включая Россию, и действует сейчас до 2029 года.
Makita - японская компания, которая специализируется на производстве электрических инструментов и оборудования для строительства, ремонта, уборки, садовых работ, а также для использования при стихийных бедствиях. Компания выпускает циркулярные пилы, шуруповерты, пылесосы, газонокосилки и прочие инструменты.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Мишустин поручил разработать меры по защите от контрафакта на маркетплейсах
12 декабря 2025, 10:03
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯРФOzon
 
 
