Копейки выходят из оборота в России

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Количество монет номиналом меньше рубля в России продолжает сокращаться третий год подряд: в прошлом году ЦБ выводил из оборота 5, 10 и 50 копеек, следует из анализа РИА Новости данных регулятора. Копейки активно выводятся из оборота в России уже третий год подряд - в этот раз совокупно на 3,2 миллиона рублей. Настолько продолжительного периода с выводом из оборота таких монет еще не было. Так, второй год подряд сокращался оборот 5-копеечных монет - в прошлом году примерно на 100 тысяч рублей. ЦБ также вывел из оборота 10-копеечных монет на 1,3 миллиона рублей, а 50-копеечных - на 1,8 миллиона рублей. При этом совокупная стоимость монет номиналом 1 копейка, которые находятся в обороте, последние десять лет остается неизменной - 72,8 миллиона рублей. Банк России последний раз чеканил номиналы ниже рубля в 2022 году - тогда в оборот было введено 10-копеечных монет примерно на 600 тысяч рублей. Доля небольших номиналов в 2025 году составила всего 5% от всех монет в обращении против 5,1% годом ранее.

