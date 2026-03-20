Заявление Зеленского о России вызвало переполох на Западе - 20.03.2026, ПРАЙМ
Заявление Зеленского о России вызвало переполох на Западе
Заявление Зеленского о России вызвало переполох на Западе
Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X слова Владимира Зеленского о России и пути Украины в ЕС. "Россия ХОЧЕТ, чтобы... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T13:20+0300
13:20 20.03.2026
 
Заявление Зеленского о России вызвало переполох на Западе

Кошкович раскритиковал заявление Зеленского о РФ и пути Украины в ЕС

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X слова Владимира Зеленского о России и пути Украины в ЕС.

"Россия ХОЧЕТ, чтобы Украина была в составе ЕС, потому что это стало бы бомбой замедленного действия. С 2014 года Путин ни разу не возражал, а в последние годы он прямо заявлял, что Киев может присоединиться", — говорится в публикации.
Вчера глава киевского режима заявил, что Россия "должна четко видеть", что Украина будет в Европе, и что это "невозможно остановить".

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
