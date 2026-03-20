В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/kurs-868484497.html
В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России
2026-03-20T10:52+0300
экономика
рынок
россия
иран
персидский залив
анатолий аксаков
минфин рф
госдума
курс
https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3849faf684845114e997dbd9a46e6670.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_60c49e7a981758278fe616a84e9dda07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
10:52 20.03.2026
 
В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России

Депутат ГД Аксаков: ситуация вокруг Ирана повлияла на курс валют в России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Международная ситуация вокруг Ирана, а также решение Минфина РФ не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила сказываются на резких колебаниях курса валют в России, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

"Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, еще в начале марта министерство финансов России приняло решение не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Соответственно, самой валюты на внутреннем рынке стало меньше, что и спровоцировало ее укрепление по отношению к рублю", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета".

Он отметил, что на курсе сказывается и международная ситуация, война в Иране. "Страны Персидского залива, вовлеченные сейчас в конфликт, играли для нас важную роль в поставках импортной продукции. Сейчас поставлять ее невозможно — следовательно, нет долларовой выручки и нет каналов сбыта валюты", - добавил депутат.
По словам Аксакова, происходят управляемые и прогнозируемые процессы, а не экономическая "флуктуация".
"Банк России обладает широким инструментарием для коррекции курса валют. Например, если бы он установил более жесткое бюджетное правило, то предложение валюты на внутреннем рынке, напротив, увеличилось бы, что привело бы к уменьшению ее стоимости. Поэтому паниковать и доверять слухам тут не нужно — все под контролем", - подчеркнул он.
Глава думского комитета считает, что такая ситуация, как сейчас, несет благоприятный эффект для развития и укрепления российской экономики, и прежде всего это связано с тем, что отечественные товары и продукты становятся более конкурентными, а растущий на них спрос, в свою очередь, позволит стимулировать загрузку внутренних производств.
"Тоже могу с уверенностью утверждать, что большинство производителей, так или иначе находящихся в состоянии активной конкуренции на внутреннем рынке, выступают за доллар по сто. Но, помимо их желания, есть еще и ряд объективных факторов, рыночных законов, которые, на мой взгляд, нам до такого курса дойти не позволят", - рассказал Аксаков.
Парламентарий спрогнозировал, что стоимость доллара остановится где-то в районе 90 рублей, возможно, чуть больше, но как долго она на этом уровне продержится, сказать, по его мнению, пока трудно.
"Повышение курса валют действительно влияет в том числе на инфляционные процессы. Но опять же, беспокоиться, на мой взгляд, не о чем: Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для сдерживания инфляции даже при наличии стимулирующих факторов", - уточнил он.
Аксаков предположил, что ключевая ставка все же продолжит снижаться в обозримой перспективе, но не так активно, как предполагалось ранее.
"Я, в частности, прогнозировал, что на ближайшем заседании Совета директоров Центрального банка, которое состоится уже 20 марта, ставку понизят сразу на один процентный пункт. Но, с учетом новых обстоятельств, я думаю, она снизится максимум на половину процента", - подытожил он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала