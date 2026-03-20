https://1prime.ru/20260320/kurs-868484497.html

В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России

В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России - 20.03.2026, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили резкие колебания курса валют в России

Международная ситуация вокруг Ирана, а также решение Минфина РФ не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T10:52+0300

2026-03-20T10:52+0300

2026-03-20T10:52+0300

экономика

рынок

россия

иран

персидский залив

анатолий аксаков

минфин рф

госдума

курс

https://cdnn.1prime.ru/img/83151/40/831514045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3849faf684845114e997dbd9a46e6670.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Международная ситуация вокруг Ирана, а также решение Минфина РФ не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила сказываются на резких колебаниях курса валют в России, заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. "Это связано с несколькими факторами. Прежде всего, еще в начале марта министерство финансов России приняло решение не проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Соответственно, самой валюты на внутреннем рынке стало меньше, что и спровоцировало ее укрепление по отношению к рублю", - сказал Аксаков изданию "Парламентская газета".Он отметил, что на курсе сказывается и международная ситуация, война в Иране. "Страны Персидского залива, вовлеченные сейчас в конфликт, играли для нас важную роль в поставках импортной продукции. Сейчас поставлять ее невозможно — следовательно, нет долларовой выручки и нет каналов сбыта валюты", - добавил депутат. По словам Аксакова, происходят управляемые и прогнозируемые процессы, а не экономическая "флуктуация". "Банк России обладает широким инструментарием для коррекции курса валют. Например, если бы он установил более жесткое бюджетное правило, то предложение валюты на внутреннем рынке, напротив, увеличилось бы, что привело бы к уменьшению ее стоимости. Поэтому паниковать и доверять слухам тут не нужно — все под контролем", - подчеркнул он. Глава думского комитета считает, что такая ситуация, как сейчас, несет благоприятный эффект для развития и укрепления российской экономики, и прежде всего это связано с тем, что отечественные товары и продукты становятся более конкурентными, а растущий на них спрос, в свою очередь, позволит стимулировать загрузку внутренних производств. "Тоже могу с уверенностью утверждать, что большинство производителей, так или иначе находящихся в состоянии активной конкуренции на внутреннем рынке, выступают за доллар по сто. Но, помимо их желания, есть еще и ряд объективных факторов, рыночных законов, которые, на мой взгляд, нам до такого курса дойти не позволят", - рассказал Аксаков. Парламентарий спрогнозировал, что стоимость доллара остановится где-то в районе 90 рублей, возможно, чуть больше, но как долго она на этом уровне продержится, сказать, по его мнению, пока трудно. "Повышение курса валют действительно влияет в том числе на инфляционные процессы. Но опять же, беспокоиться, на мой взгляд, не о чем: Центробанк обладает всеми необходимыми инструментами для сдерживания инфляции даже при наличии стимулирующих факторов", - уточнил он. Аксаков предположил, что ключевая ставка все же продолжит снижаться в обозримой перспективе, но не так активно, как предполагалось ранее. "Я, в частности, прогнозировал, что на ближайшем заседании Совета директоров Центрального банка, которое состоится уже 20 марта, ставку понизят сразу на один процентный пункт. Но, с учетом новых обстоятельств, я думаю, она снизится максимум на половину процента", - подытожил он.

иран

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, иран, персидский залив, анатолий аксаков, минфин рф, госдума, курс