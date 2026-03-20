В Курске построят новый транспортно-пересадочный узел

Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) планируется построить на железнодорожном вокзале в Курске, сообщил Минтранс России.

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) планируется построить на железнодорожном вокзале в Курске, сообщил Минтранс России. Ключевые проекты по восстановлению работы транспортной системы Курской области обсудили на встрече по ВКС глава Минтранса Андрей Никитин и губернатор Александр Хинштейн. "Региону совместно с РЖД рекомендовано проработать варианты проектных решений и финансовых моделей для создания нового транспортного-пересадочного узла в Курске и направить предложения в Минтранс", - говорится в сообщении. Кроме того, целесообразно рассмотреть привлечение частного инвестора к реализации проекта.

