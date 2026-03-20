Фон дер Ляйен заявила о росте цен на энергоносители - 20.03.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила о росте цен на энергоносители
Фон дер Ляйен заявила о росте цен на энергоносители - 20.03.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила о росте цен на энергоносители
Евросоюз пока обеспечивает физическую безопасность своих поставок энергоресурсов, но колебания цен уже стали заметны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T03:13+0300
2026-03-20T03:13+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз пока обеспечивает физическую безопасность своих поставок энергоресурсов, но колебания цен уже стали заметны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита стран ЕС. "Физическая безопасность поставок обеспечена. Однако Европа не застрахована от глобальных скачков цен, и по мере развития конфликта, тем не менее, цены на энергоносители продолжают колебаться", - сказала она. Глава ЕК обещала разработать меры на случай развития кризиса, которые будут "временными и адресными". Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
европа
иран
ормузский пролив
мировая экономика, европа, иран, ормузский пролив, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ИРАН, Ормузский пролив, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
03:13 20.03.2026
 
Фон дер Ляйен заявила о росте цен на энергоносители

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС обеспечивает физическую безопасность поставок энергоресурсов

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Евросоюз пока обеспечивает физическую безопасность своих поставок энергоресурсов, но колебания цен уже стали заметны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита стран ЕС.
"Физическая безопасность поставок обеспечена. Однако Европа не застрахована от глобальных скачков цен, и по мере развития конфликта, тем не менее, цены на энергоносители продолжают колебаться", - сказала она.
Глава ЕК обещала разработать меры на случай развития кризиса, которые будут "временными и адресными".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаЕВРОПАИРАНОрмузский проливУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
