Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине
Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T03:13+0300
2026-03-20T03:13+0300
финансы
экономика
мировая экономика
украина
венгрия
киев
эммануэль макрон
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868472509.jpg?1773965624
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года и в данный момент заблокирован Венгрией. В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". "Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен - речь идет о доверии к Европейскому совету", - сказал Макрон. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
украина
венгрия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, украина, венгрия, киев, эммануэль макрон, виктор орбан, ес
Финансы, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, Киев, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, ЕС
03:13 20.03.2026
 
Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине

Макрон: у Евросоюза нет плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года и в данный момент заблокирован Венгрией.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен - речь идет о доверии к Европейскому совету", - сказал Макрон.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯКиевЭммануэль МакронВиктор ОрбанЕС
 
 
