Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине

https://1prime.ru/20260320/makron-868472509.html

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T03:13+0300

финансы

экономика

мировая экономика

украина

венгрия

киев

эммануэль макрон

виктор орбан

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868472509.jpg?1773965624

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года и в данный момент заблокирован Венгрией. В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". "Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен - речь идет о доверии к Европейскому совету", - сказал Макрон. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

