Макрон заявил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине
2026-03-20T03:13+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года и в данный момент заблокирован Венгрией.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен - речь идет о доверии к Европейскому совету", - сказал Макрон.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
