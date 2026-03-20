Более восьми миллионов предпринимателей смогут интегрировать бизнес в МAX

2026-03-20T12:02+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей смогут интегрировать бизнес в национальный мессенджер Мах, сообщили в пресс-службе Мах. "Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили возможность интегрировать бизнес в национальный мессенджер через платформу для партнеров Мах", - рассказали там. Отмечается, что зарегистрировать компанию можно на официальном сайте мессенджера в разделе "Для бизнеса". Через нее предприниматели могут автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложения. Кроме того, бизнесмены могут интегрировать в свой бизнес цифровой ID для удобства подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента при продаже товаров; создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией, для повышения узнаваемости бренда; а также использовать более 30 готовых интеграций с CRM и чат-бот платформами. Мах впервые открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. На первых этапах к ней смогли присоединиться зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore или зарегистрировались на платформе МСП.РФ.

