Более восьми миллионов предпринимателей смогут интегрировать бизнес в МAX - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/max-868488258.html
Более восьми миллионов предпринимателей смогут интегрировать бизнес в МAX
2026-03-20T12:02+0300
2026-03-20T12:19+0300
рф
мсп
бизнес
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_9b5b9f805c8b6cd38901000f5a0216eb.jpg
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/06/867255728_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fafd93221f96256e546941b65f6a3ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
12:02 20.03.2026 (обновлено: 12:19 20.03.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей смогут интегрировать бизнес в национальный мессенджер Мах, сообщили в пресс-службе Мах.
"Более 8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получили возможность интегрировать бизнес в национальный мессенджер через платформу для партнеров Мах", - рассказали там.
Отмечается, что зарегистрировать компанию можно на официальном сайте мессенджера в разделе "Для бизнеса". Через нее предприниматели могут автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку, запустить онлайн-витрину или веб-сайт компании для прямых продаж с помощью мини-приложения.
Кроме того, бизнесмены могут интегрировать в свой бизнес цифровой ID для удобства подтверждения возраста и проверки льготного статуса клиента при продаже товаров; создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией, для повышения узнаваемости бренда; а также использовать более 30 готовых интеграций с CRM и чат-бот платформами.
Мах впервые открыл платформу для партнеров 23 октября 2025 года. На первых этапах к ней смогли присоединиться зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore или зарегистрировались на платформе МСП.РФ.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала