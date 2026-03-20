На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией

Европейский союз превратился в военную машину, вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T08:41+0300

украина

нато

ес

владимир зеленский

москва

брюссель

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ЕС приближает войну с Россией своими решениями по Украине, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Европейский союз превратился в военную машину, вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше оружия и денег для Украины. Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта", — говорится в публикации.Мема добавил, что Москва достигнет всех своих целей и защитит себя от расширения НАТО. По его мнению, оружие не должно быть инструментом разрешения конфликтов, но Брюссель, похоже, понимает только такой язык.Кроме того, он отметил, что Европе не хватает политической воли, чтобы понять, что эта пагубная политика не должна продолжаться.В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.

