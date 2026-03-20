На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/mema-868478792.html
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Европейский союз превратился в военную машину, вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T08:41+0300
2026-03-20T08:42+0300
украина
нато
ес
владимир зеленский
москва
брюссель
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ЕС приближает войну с Россией своими решениями по Украине, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Европейский союз превратился в военную машину, вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше оружия и денег для Украины. Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта", — говорится в публикации.Мема добавил, что Москва достигнет всех своих целей и защитит себя от расширения НАТО. По его мнению, оружие не должно быть инструментом разрешения конфликтов, но Брюссель, похоже, понимает только такой язык.Кроме того, он отметил, что Европе не хватает политической воли, чтобы понять, что эта пагубная политика не должна продолжаться.В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.
https://1prime.ru/20260313/rossiya-868274747.html
https://1prime.ru/20260304/krym-868009650.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6897ff5299a44042c8631d84489d742.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:41 20.03.2026 (обновлено: 08:42 20.03.2026)
 
Мема: ЕС приближает войну с Россией своими решениями по Украине

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. ЕС приближает войну с Россией своими решениями по Украине, написал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Европейский союз превратился в военную машину, вместо того, чтобы работать на благо собственного народа, каждый раз устраивает встречи, чтобы обсудить больше оружия и денег для Украины. Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта", — говорится в публикации.
Ракета Storm Shadow - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Реакция России на удар Storm Shadow вызвала ужас в Британии
13 марта, 10:54
Мема добавил, что Москва достигнет всех своих целей и защитит себя от расширения НАТО. По его мнению, оружие не должно быть инструментом разрешения конфликтов, но Брюссель, похоже, понимает только такой язык.

Кроме того, он отметил, что Европе не хватает политической воли, чтобы понять, что эта пагубная политика не должна продолжаться.

В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.
Вид на Ялту - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе
4 марта, 15:59
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала