Мерц устроил истерику из-за случившегося на саммите ЕС - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/merts-868486368.html
Мерц устроил истерику из-за случившегося на саммите ЕС
"Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому еще не было", — заявил он. | 20.03.2026, ПРАЙМ
венгрия
германия
украина
виктор орбан
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ВЕНГРИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, ЕС
Мерц пригрозил Орбану из-за его нежелания снять вето с кредита для Украины

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за его нежелания разблокировать кредит Украине. Его слова приводит издание Tagesschau.

"Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому еще не было", — заявил он.
Мерц предупредил, что поведение Орбана будет иметь "последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события".

Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.

В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала