Мерц устроил истерику из-за случившегося на саммите ЕС

МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за его нежелания разблокировать кредит Украине. Его слова приводит издание Tagesschau."Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому еще не было", — заявил он.Мерц предупредил, что поведение Орбана будет иметь "последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события".Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.

