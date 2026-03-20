https://1prime.ru/20260320/minprosveschenie-868473184.html

Минпросвещения предложило включить в "белый список" образовательные сайты

Минпросвещения предложило включить в "белый список" образовательные сайты - 20.03.2026, ПРАЙМ

Минпросвещения предложило включить в "белый список" образовательные сайты

Министерство просвещения России направило в Минцифры РФ предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для их включения в "белый список",... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T04:17+0300

2026-03-20T04:17+0300

2026-03-20T04:17+0300

технологии

бизнес

россия

рф

сергей кравцов

минпросвещения

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868473184.jpg?1773969430

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Министерство просвещения России направило в Минцифры РФ предложение с перечнем образовательных сайтов и цифровых сервисов для их включения в "белый список", сообщили в пресс-службе Минпросвещения. "В случаях замедления доступа к сети интернет одна из важнейших задач - обеспечить бесперебойное подключение учащихся, педагогов, родителей и других категорий граждан к необходимым образовательным платформам. Для этого сформирован перечень ресурсов, доступ к которым гарантированно сохраняется. Мы предлагаем включить в него сервисы Минпросвещения России", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении. Уточняется, что в целях сохранения непрерывности образовательного процесса и предоставления гражданам возможности использования услуг в сфере образования Минпросвещения России предлагает включить в "белый список" официальный сайт и сервисы ведомства, цифровые помощники ученика, педагога и родителя, Единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования "Цифровая образовательная среда ДПО". Также в предлагаемый перечень входят конструкторы рабочих программ, учебных планов и основной образовательной программы, порталы "Земский учитель" и "Усыновление в Российской Федерации", федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей "Растимдетей.рф", информационный портал "Десятилетие детства". Ранее стало известно, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России, среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, рф, сергей кравцов, минпросвещения, минцифры