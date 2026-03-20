В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 марта вырастет до 515,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза...

2026-03-20T19:46+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 марта вырастет до 515,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 231,1 доллара за тонну, на ячмень - 208 долларов, на кукурузу - 219,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы с 18 по 24 марта составляет 140,9 рублей за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

