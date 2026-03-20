В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы - 20.03.2026, ПРАЙМ
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 марта вырастет до 515,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T19:46+0300
2026-03-20T19:56+0300
сельское хозяйство
россия
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
19:46 20.03.2026 (обновлено: 19:56 20.03.2026)
 
В России вырастет пошлина на экспорт пшеницы

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 25 марта вырастет до 515,6 рубля за тонну

© РИА Новости . Илья Наймушин | Колосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 25 по 31 марта вырастет до 515,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 231,1 доллара за тонну, на ячмень - 208 долларов, на кукурузу - 219,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы с 18 по 24 марта составляет 140,9 рублей за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.
Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
