Минтранс заявил о полном переходе на закупки отечественного ПО
Министерство транспорта РФ полностью перешло на закупки отечественного программного обеспечения в рамках курса на импортозамещение, сообщил глава Минтранса...
2026-03-20T11:36+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ полностью перешло на закупки отечественного программного обеспечения в рамках курса на импортозамещение, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. "Продолжаем реализацию курса на импортозамещение, полностью перешли на закупки отечественного программного обеспечения", - сказал Никитин на итоговой коллегии Минтранса РФ. Министр также поблагодарил сенаторов и депутатов, а также председателей Совета Федерации и Госдумы Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина за поддержку и вовлеченность в работу транспортной отрасли.
Минтранс РФ в рамках импортозамещения полностью перешел на закупки отечественного ПО