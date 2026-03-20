https://1prime.ru/20260320/mintrans-868487632.html

Никитин назвал задачу Минтранса на 2026 год

Утверждение обновленной транспортной стратегии является задачей Минтранса РФ на 2026 год, в нее будут заложены принципы клиентоцентричности и мультимодальности, | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T11:56+0300

экономика

бизнес

россия

рф

минтранс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Утверждение обновленной транспортной стратегии является задачей Минтранса РФ на 2026 год, в нее будут заложены принципы клиентоцентричности и мультимодальности, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Виталий Геннадьевич Савельев (бывший глава Минтранса, ныне вице-премьер - ред.) заложил в документ главные, системообразующие принципы - клиентоцентричность, мультимодальность, единая опорная транспортная сеть, цифровизация. Мы руководствуемся ими в работе, следующий шаг - закрепить их в законодательстве. Наша задача на 2026 год - утвердить обновленную транспортную стратегию", - сказал Никитин.Новый горизонт планирования ведомства - 2050 год, отметил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минтранс рф