Никитин назвал задачу Минтранса на 2026 год
Утверждение обновленной транспортной стратегии является задачей Минтранса РФ на 2026 год, в нее будут заложены принципы клиентоцентричности и мультимодальности, | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T11:56+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Утверждение обновленной транспортной стратегии является задачей Минтранса РФ на 2026 год, в нее будут заложены принципы клиентоцентричности и мультимодальности, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Виталий Геннадьевич Савельев (бывший глава Минтранса, ныне вице-премьер - ред.) заложил в документ главные, системообразующие принципы - клиентоцентричность, мультимодальность, единая опорная транспортная сеть, цифровизация. Мы руководствуемся ими в работе, следующий шаг - закрепить их в законодательстве. Наша задача на 2026 год - утвердить обновленную транспортную стратегию", - сказал Никитин.Новый горизонт планирования ведомства - 2050 год, отметил министр.
