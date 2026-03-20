Мир подходит к газовому кризису Судного дня, пишут СМИ

Мир подходит к сценарию Судного дня в отношении газового кризиса на фоне военных действий на Ближнем Востоке, перебои с поставками сжиженного природного газа... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T07:05+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мир подходит к сценарию Судного дня в отношении газового кризиса на фоне военных действий на Ближнем Востоке, перебои с поставками сжиженного природного газа (СПГ) могут продолжаться годы, пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитика исследовательской платформы MST Marquee Саул Кавоника. Агентство предупреждает, что кризис на Ближнем Востоке изменит ситуацию на топливном рынке на годы вперед. Например, дефицит уже стал заметен в странах Азии с развивающейся экономикой, которые закупают четыре пятых СПГ Катара. Одной из таких стран Блумберг называет Пакистан, который зависит от Катара на 99% по импорту газа. "Сейчас мы уверенно движемся к сценарию газового кризиса Судного дня. Даже если война (в Иране - ред.) закончится, перебои с поставками СПГ могут продлиться месяцы или даже годы в зависимости от того, сколько времени займет ликвидация ущерба", - цитирует агентство Кавоника. Блумберг обратил внимание на производственный комплекс газа Рас-Лаффан в Катаре, ранее подвергшийся атакам. Осведомленные источники отметили, что в результате последней атаки на объект были повреждены 14 "технологических линий по производству", ожидается, что на их восстановление уйдут годы. Как отмечает Блумберг, неполадки у промышленного комплекса могут вынудить Катар расширять инвестиции за рубеж для того, чтобы подстраховать себя от проблем в будущем. "Каждую неделю простоя крупнейшего мирового завода по СПГ мир теряет эквивалент энергии, достаточный для обеспечения электричеством домов Сиднея на целый год", - отмечает агентство. Ранее катарская энергетическая госкомпания QatarEnergy сообщала, что в результате пожаров после ракетной атаки серьезный ущерб нанесен промышленному городку Рас-Лаффан на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству сжиженного природного газа. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

газ, мировая экономика, катар, иран, ближний восток, qatarenergy