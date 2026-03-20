Количество карт "Мир" за год увеличилось на 18,9% - 20.03.2026, ПРАЙМ

Количество карт "Мир" увеличилось за 2025 год на 18,9% и по итогам года достигло более 476,5 миллиона, говорится в годовом отчете Банка России. | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T20:15+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Количество карт "Мир" увеличилось за 2025 год на 18,9% и по итогам года достигло более 476,5 миллиона, говорится в годовом отчете Банка России. "Количество карт "Мир" увеличилось за год на 18,9% и на 1 января 2026 года составило более 476,5 миллиона", - сказано там. В 2025 году расширились возможности карты "Мир" как инструмента для реализации новых мер поддержки граждан. Прямые выплаты из бюджета по номеру карты ускорили адресное доведение средств до граждан – конечных получателей. По итогам 2025 года доступно 178 видов таких выплат (13 новых выплат добавлено в 2025 году). "Возможность приобретения отдельных товаров и услуг по региональным программам с использованием электронных сертификатов была расширена на 7 новых субъектов Российской Федерации. На начало 2026 года действовало 27 мер поддержки, из них 5 – на федеральном уровне, 22 – на региональном уровне в 12 субъектах", - говорится там. Карты жителя становятся единым инструментом для предоставления льгот и социальной поддержки граждан. Проекты карт жителя на базе платежной системы "Мир" реализованы в 42 субъектах Российской Федерации (5 дополнительных субъектов за 2025 год).

