Мошенники предложили россиянам старше 35 лет поучаствовать в спецпрограмме

Мошенники предложили россиянам старше 35 лет поучаствовать в спецпрограмме

2026-03-20T02:46+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать россиянам старше 35 лет поучаствовать в "специальной экономической программе" - они присылают жертвам фишинговые ссылки и просят внести на специальный "инвестиционный счет" минимум 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в компании Angara Security. "Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях ссылки на фишинговые ресурсы, замаскированные под страницы федеральных деловых изданий и телеканалов... Минимальная сумма инвестиций, которую мошенники требуют внести на поддельный "инвестиционный счет" для получения "стабильного дохода" - 10 000 рублей", - рассказали там. По оценкам экспертов, создание одной такой фишинговой кампании обходится мошенникам в сумму от 30 до 32,5 тысячи рублей, при этом расходы покрываются доходами от обмана граждан. Кроме того, злоумышленники могут использовать персональные данные жертв в других своих схемах. "Для привлечения внимания потенциальных жертв аферисты используют сфабрикованные информационные поводы: о внесенных в Конституцию РФ поправках, согласно которым патриотам России полагаются крупные дивиденды от государства, а также о якобы подписанном законе о "Специальной экономической программе", который позволяет гражданам старше 1991 года рождения получать доход от природной ренты", - говорят эксперты. Специалисты предупреждают, что информацию обо всех социальных выплатах можно получить на портале "Госуслуги" или в центрах "Мои документы". "Не вводите персональные данные на сторонних ресурсах, предлагающих участие в социальных программах, проверяйте подлинность источников информации", - добавили там.

