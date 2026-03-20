Мошенники предложили россиянам старше 35 лет поучаствовать в спецпрограмме
2026-03-20T02:46+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Мошенники стали предлагать россиянам старше 35 лет поучаствовать в "специальной экономической программе" - они присылают жертвам фишинговые ссылки и просят внести на специальный "инвестиционный счет" минимум 10 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в компании Angara Security.
"Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях ссылки на фишинговые ресурсы, замаскированные под страницы федеральных деловых изданий и телеканалов... Минимальная сумма инвестиций, которую мошенники требуют внести на поддельный "инвестиционный счет" для получения "стабильного дохода" - 10 000 рублей", - рассказали там.
По оценкам экспертов, создание одной такой фишинговой кампании обходится мошенникам в сумму от 30 до 32,5 тысячи рублей, при этом расходы покрываются доходами от обмана граждан. Кроме того, злоумышленники могут использовать персональные данные жертв в других своих схемах.
"Для привлечения внимания потенциальных жертв аферисты используют сфабрикованные информационные поводы: о внесенных в Конституцию РФ поправках, согласно которым патриотам России полагаются крупные дивиденды от государства, а также о якобы подписанном законе о "Специальной экономической программе", который позволяет гражданам старше 1991 года рождения получать доход от природной ренты", - говорят эксперты.
Специалисты предупреждают, что информацию обо всех социальных выплатах можно получить на портале "Госуслуги" или в центрах "Мои документы".
"Не вводите персональные данные на сторонних ресурсах, предлагающих участие в социальных программах, проверяйте подлинность источников информации", - добавили там.
