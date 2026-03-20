Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки

2026-03-20T16:06+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт обсуждалось бы сегодня активнее, если бы не было факторов внешнего влияния, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. "Фактор внешних условий важный. Он повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня, у нас более активно обсуждалось снижение ставки на один процентный пункт ", - сказала она в ходе пресс-конференции.

