https://1prime.ru/20260320/nabiullina-868499456.html
Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт обсуждалось бы сегодня активнее, если бы не было факторов внешнего влияния, заявила глава ЦБ Эльвира... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T16:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862196407_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_94762aef864e4fec33671d181753dda7.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт обсуждалось бы сегодня активнее, если бы не было факторов внешнего влияния, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. "Фактор внешних условий важный. Он повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня, у нас более активно обсуждалось снижение ставки на один процентный пункт ", - сказала она в ходе пресс-конференции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862196407_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_37e0f76a5886964bb30f38adb11c07db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Набиуллина: снижение ключевой ставки обсуждалось бы активнее, если бы не внешние факторы
