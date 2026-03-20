Суд не стал лишать финскую Nokia ее брендов в России
2026-03-20T11:01+0300
МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited, просившей прекратить правовую охрану в России четырех российских и десяти международных товарных знаков финской телекоммуникационной Nokia Corporation, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По мнению истца, правообладатель свои бренды в России сейчас не использует. Мотивы, по которым суд отказал в иске, станут известны после опубликования полного текста решения. Первые российские знаки были зарегистрированы Nokia еще в 1987 и 1989 годах. Один из них – словесный с элементом Nokia, другой – комбинированный, включающий в себя слово "Nokia" и символическое графическое изображение сот. Два других – бренды Nokia Care и Nokia Classic. Среди международных знаков, упомянутых в иске, есть бренд на кириллице "Нокиа", зарегистрированный специально для России, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии и Туркменистана. Этот же суд в июне прошлого года по иску Multigoods Production аннулировал на территории России товарный знак финской Nokia Solutions & Networks, совпадающий с ее названием. Суд признал, что он не используется. Всего Multigoods Production с мая по ноябрь 2024 года подала в Суд по интеллектуальным правам 20 исков к известным иностранным компаниям. От части разбирательств истец потом отказался. Кроме того, ему вернули один из двух исков к Hugo Boss, иски к британской Jaguar Land Rover Limited и японским Funai Electric Co и JT Trading Corporation Ltd. В то же время суд по иску Multigoods Production аннулировал семь товарных знаков со словесным элементом "Amazon" люксембургской Amazon Europe Core, структуры крупнейшего американского интернет-ритейлера, которые были зарегистрированы в России с 2010 по 2019 год для огромного количества товаров и услуг. Также были частично аннулированы бренды Bershka и "Бершка" испанской Inditex и бренды Victoria's Secret американского производителя нижнего белья и косметики.
Суд отклонил иск компании Multigoods Production об отмене защиты брендов Nokia в России
