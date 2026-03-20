В Новосибирской области не выявили новых очагов пастереллеза
2026-03-20T07:58+0300
НОВОСИБИРСК, 20 мар – ПРАЙМ. Пятнадцатый день в Новосибирской области не выявляется новых очагов пастереллеза, крайне важно завершить изъятие скота в населенных пунктах с очагами, сообщил губернатор региона Андрей Травников. "Пятнадцатый день на территории Новосибирской области не выявляется новых случаев заболевания животных пастереллезом. Это подтверждает эффективность строгих мер, которые мы предпринимаем… Для закрепления результата по предотвращению распространения заболевания, который мы уже достигли в течение последних двух недель, крайне важно завершить все необходимые мероприятия, включая изъятие скота в населенных пунктах в зонах заболевания", - написал он в своем канале в Max. Губернатор еще раз отметил, что все применяемые меры законны и полностью соответствуют требованиям нормативных актов РФ и правительства Новосибирской области, а также ветеринарным правилам. "Самое главное - они продиктованы сложной текущей ситуацией в отрасли животноводства", - написал Травников. В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Общество , Здоровье, РФ, Сергей Данкверт, Россельхознадзор
