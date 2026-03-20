Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана

Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана - 20.03.2026, ПРАЙМ

Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана

Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро,... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T00:48+0300

2026-03-20T00:48+0300

2026-03-20T01:05+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщает издание Politico. Дипломатические источники сообщили изданию, что Мелони на встрече с другими лидерами ЕС якобы сказала, что лично поддерживает немедленное выделение кредита, но считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана "нормальной". "Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно", — заявил изданию представитель офиса Мелони в Риме. Издание отмечает, что ни один из источников не представлял Италию. Никто из них также лично не находился в помещении, где происходило обсуждение кредита. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

венгрия

украина

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, венгрия, украина, италия, виктор орбан, ес, politico