Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/ofis-868470575.html
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана - 20.03.2026, ПРАЙМ
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана
Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро,... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T00:48+0300
2026-03-20T01:05+0300
газ
экономика
мировая экономика
венгрия
украина
италия
виктор орбан
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868470575.jpg?1773957902
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщает издание Politico. Дипломатические источники сообщили изданию, что Мелони на встрече с другими лидерами ЕС якобы сказала, что лично поддерживает немедленное выделение кредита, но считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана "нормальной". "Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно", — заявил изданию представитель офиса Мелони в Риме. Издание отмечает, что ни один из источников не представлял Италию. Никто из них также лично не находился в помещении, где происходило обсуждение кредита. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
венгрия
украина
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, венгрия, украина, италия, виктор орбан, ес, politico
Газ, Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ИТАЛИЯ, Виктор Орбан, ЕС, Politico
00:48 20.03.2026 (обновлено: 01:05 20.03.2026)
 
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана

Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту Украине

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщает издание Politico.
Дипломатические источники сообщили изданию, что Мелони на встрече с другими лидерами ЕС якобы сказала, что лично поддерживает немедленное выделение кредита, но считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана "нормальной".
"Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно", — заявил изданию представитель офиса Мелони в Риме.
Издание отмечает, что ни один из источников не представлял Италию. Никто из них также лично не находился в помещении, где происходило обсуждение кредита.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
 
ЭкономикаГазМировая экономикаВЕНГРИЯУКРАИНАИТАЛИЯВиктор ОрбанЕСPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала