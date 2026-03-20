Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана
2026-03-20T00:48+0300
газ
экономика
мировая экономика
венгрия
украина
италия
виктор орбан
ес
politico
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, сообщает издание Politico. Дипломатические источники сообщили изданию, что Мелони на встрече с другими лидерами ЕС якобы сказала, что лично поддерживает немедленное выделение кредита, но считает позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана "нормальной". "Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно", — заявил изданию представитель офиса Мелони в Риме. Издание отмечает, что ни один из источников не представлял Италию. Никто из них также лично не находился в помещении, где происходило обсуждение кредита. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
