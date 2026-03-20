Эксперт назвал главную опасность ИИ

Эксперт назвал главную опасность ИИ - 20.03.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал главную опасность ИИ

Главная опасность искусственного интеллекта (ИИ) заключается в высокой вероятности утечки в открытый доступ данных, загруженных в публичные нейросети, рассказал | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T02:16+0300

2026-03-20T02:16+0300

2026-03-20T02:33+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Главная опасность искусственного интеллекта (ИИ) заключается в высокой вероятности утечки в открытый доступ данных, загруженных в публичные нейросети, рассказал РИА Новости вице-президент по информационной безопасности "МТС банка" Илья Зуев. "У самого ИИ много уязвимостей, и о них пока мало говорят. Первое и самое простое: если вы загружаете данные в публичную нейросеть (вроде ChatGPT), считайте, что они уже не ваши. Рано или поздно они всплывут в публичном доступе", - сказал он. "Для банков это неприемлемо, поэтому мы используем внутренние, закрытые модели", - добавил Зуев. В сентябре прошлого года Банк России отмечал, что что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. ЦБ применяет ИИ, например, при работе с жалобами. Однако, по данным регулятора, для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой пока недостаточно. Также Банк России в июле прошлого года выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций. Такие принципы, как человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками являются основой кодекса.

технологии, финансы, банки, банк россия, банк россии, мтс