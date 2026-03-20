"Турецкий поток" под угрозой, заявил Орбан - 20.03.2026, ПРАЙМ
"Турецкий поток" под угрозой, заявил Орбан
БУДАПЕШТ, 20 мар - ПРАЙМ. Украина трижды совершала акты государственного терроризма против трубопроводов, по которым энергоносители из России поступали в Европу, теперь под угрозой "Турецкий поток", и если с ним что-то случится, Венгрия не будет молчать, как Германия, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украинцы совершили три террористических акта: взорвали "Северный поток", в нарушение договора закрыли газопровод, ведущий в Венгрию, и закрыли нефтепровод. И осталось сделать только одно - полностью отключить нас от энергоснабжения. На мой взгляд, под угрозой газопровод, который поставляет в Венгрию газ с юга", - сказал Орбан венгерским журналистам.
По его словам, Венгрия в координации с соседними странами пристально следит за безопасностью "Турецкого потока", потому что "если кто-то сделал что-то трижды, непонятно, почему бы ему не сделать это в четвертый раз, если мы ему позволим".
"Нужно постоянно проводить акции, чтобы украинцы поняли, что у них нет шансов взорвать этот газопровод. А если взорвут, то мы не будем вести себя, как немцы, а объявим это государственным терроризмом и выступим против этого на международном уровне", - подчеркнул Орбан.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина пытается добиться полной энергетической блокады Венгрии, вслед за остановкой нефтепровода "Дружба" атакуя газопровод "Турецкий поток".
Объекты критически важной инфраструктуры для экспорта газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" в период 17-19 марта подверглись новым атакам, сообщил в четверг "Газпром". Киевский режим продолжает и усиливает попытки ударов беспилотниками по компрессорным станциям, обеспечивающим работу двух этих экспортных газопроводов, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турецкий поток" предназначен для поставок российского газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
 
