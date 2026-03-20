Россиянам объяснили, кому сразу выплатят часть пенсии

Право на накопительную пенсию имеют граждане позже 1967 года рождения, за которых до 2014 года работодатель уплачивал страховые взносы в систему обязательного... | 20.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Право на накопительную пенсию имеют граждане позже 1967 года рождения, за которых до 2014 года работодатель уплачивал страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Кто может получить эту выплату единовременно, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Выплата полагается, если в составе взносов от работодателя были перечисления (в размере 6%) на формирование накопительной пенсии. Кроме того, с 2002 по 2004 год работодатели делали отчисления в размере 2% на формирование накопительной пенсии мужчинам 1953−1966 и женщинам 1957−1966 годов рождения.После 2014 года был объявлен мораторий на обязательные взносы работодателя, пенсионные накопления были "заморожены", однако они продолжали инвестироваться, и граждане имели возможность делать взносы самостоятельно. Например, направив туда средства маткапитала.“Граждане, имеющие право на накопительную пенсию, могут обратиться за ее назначением на пять лет раньше текущего пенсионного возраста: в 55 лет – женщины и в 60 лет – мужчины. Такое право есть и у тех, кому положена досрочная страховая пенсия”, - сказала финансист.Порядок выплаты накопительной пенсии зависит как от размера накоплений к моменту назначения выплат, так и от возраста обращения за выплатами. Единовременную выплату в настоящее время могут получить те граждане, у которых размер накоплений не превышает 10% от федерального размера прожиточного минимума пенсионера (ПМП).Ожидаемый период дожития в 2026 году – 270 месяцев (или 22,5 года). В 2026 году ПМП составляет 16 288 рублей, а 10% от ПМП – это 1 628,8 рублей. Это эквивалентно накоплениям в размере 439 776 рублей. Если у гражданина на накопительном счете меньше, деньги отдадут сразу. Если больше, выплата будет ежемесячной пожизненной. На расчет влияет и возраст обращения.“Важным нюансом является наличие у гражданина добровольных вложений на накопительный счёт: через участие в программе софинансирования, осуществление добровольных взносов. В этом случае при назначении ежемесячной выплаты появляется выбор: получать срочную пенсию (но не менее чем в течение 10 лет) либо пожизненную”, - отметила Юлия Финогенова.В этом случае граждане могут подать два заявления в НПФ или СФР (в зависимости от того, где формировались их накопления): первое - на получение пожизненной выплаты за счет накоплений в пределах 439 776 рублей (часть накоплении, сформированная за счет обязательных взносов работодателя), а второе – на получение срочной пенсии на срок не менее 10 лет за счет добровольных взносов.Все эти виды пенсионных выплат не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Наследование оставшихся накоплений возможно только в случае назначения срочной пенсии, но не пожизненной. Индексация пенсионных накоплений осуществляется ежегодно с 1 августа по доходности от инвестирования предыдущего периода.

https://1prime.ru/20260313/pensiya-868172561.html

