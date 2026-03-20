Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/pivo-868482913.html
Россия вошла в тройку крупнейших импортеров китайского пива
Россия вошла в тройку крупнейших импортеров китайского пива
2026-03-20T10:15+0300
экономика
бизнес
россия
китай
гонконг
мьянма
импорт
экспорт китая
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864922470_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5fd81d812d3a2c148d249b5454984073.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале третий месяц подряд наращивала импорт пива из материкового Китая, благодаря чему заняла третье место в рейтинге его крупнейших покупателей, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки в конце зимы подросли на 8% в месячном выражении, составив 2,9 миллиона долларов. Россия по итогам месяца заняла третье место в числе наиболее заметных покупателей китайского пенного, уступая лишь Гонконгу и Мьянме, а бывший месяцем ранее третьим Тайвань опустился на четвертое место. При этом Китай, в свою очередь, также больше интересовался российским пивом: экспорт из России соответствующей продукции по сравнению с январем вырос в 2,6 раза - до 159,3 тысячи долларов.
Россия вошла в тройку крупнейших импортеров китайского пива

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПродажа кваса и пива в магазине
Продажа кваса и пива в магазине - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Продажа кваса и пива в магазине. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале третий месяц подряд наращивала импорт пива из материкового Китая, благодаря чему заняла третье место в рейтинге его крупнейших покупателей, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Поставки в конце зимы подросли на 8% в месячном выражении, составив 2,9 миллиона долларов.
Россия по итогам месяца заняла третье место в числе наиболее заметных покупателей китайского пенного, уступая лишь Гонконгу и Мьянме, а бывший месяцем ранее третьим Тайвань опустился на четвертое место.
При этом Китай, в свою очередь, также больше интересовался российским пивом: экспорт из России соответствующей продукции по сравнению с январем вырос в 2,6 раза - до 159,3 тысячи долларов.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала