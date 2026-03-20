Россия вошла в тройку крупнейших импортеров китайского пива

2026-03-20T10:15+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале третий месяц подряд наращивала импорт пива из материкового Китая, благодаря чему заняла третье место в рейтинге его крупнейших покупателей, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Поставки в конце зимы подросли на 8% в месячном выражении, составив 2,9 миллиона долларов. Россия по итогам месяца заняла третье место в числе наиболее заметных покупателей китайского пенного, уступая лишь Гонконгу и Мьянме, а бывший месяцем ранее третьим Тайвань опустился на четвертое место. При этом Китай, в свою очередь, также больше интересовался российским пивом: экспорт из России соответствующей продукции по сравнению с январем вырос в 2,6 раза - до 159,3 тысячи долларов.

