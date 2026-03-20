Новосибирские власти помогут хозяйствам, где изъяли скот из-за пастереллеза
В Новосибирской области поддержат животноводческие хозяйства после вспышки пастереллеза
Животноводческий комплекс в Новосибирской области
Животноводческий комплекс в Новосибирской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 мар – ПРАЙМ. Меры поддержки крупных и средних животноводческих хозяйств Новосибирской области, где изъяли скот в ходе локализации очагов пастереллеза, разрабатываются, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.
"С крупными и средними предприятиями все путем переговоров решено (вопросы изъятия животных – ред.). Проводят сейчас совещания и федеральные коллеги… слушают людей, смотрят по мерам поддержки. Чем помочь, как восстановить производства", - сказал он.
По словам Нешумова, доля затронутых пастереллезом организованных хозяйств по сравнению с их общим количеством в Новосибирской области "не очень значительная".
"Поэтому здесь нужно помочь людям восстановить производство, найти те достаточные меры… Минсельхоз будет об этом информировать", - сказал он, отметив, что в первую очередь будут применяться страховые меры поддержки.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.