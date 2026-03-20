Потребление говядины в Аргентине упало до минимума

Потребление говядины в Аргентине упало до минимума - 20.03.2026, ПРАЙМ

Потребление говядины в Аргентине упало до минимума

Потребление говядины в Аргентине, являющейся одним из крупнейших производителей этого вида мяса, упало до рекордного за последние 20 лет минимума, выяснило РИА... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T03:28+0300

2026-03-20T03:28+0300

2026-03-20T04:37+0300

мировая экономика

аргентина

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - ПРАЙМ. Потребление говядины в Аргентине, являющейся одним из крупнейших производителей этого вида мяса, упало до рекордного за последние 20 лет минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав статистическую информацию по динамике потребления мяса и мясной продукции в стране. Согласно данным, с которыми ознакомилось агентство, в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года на каждого аргентинца приходилось 47,3 килограмма говядины в год. Это на 2,5% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Для сравнения - 20 лет назад этот показатель составлял 61,8 килограмма на человека в год. Самый высокий уровень потребления пришелся на 2008 год - 68,4 килограмма. Основной причиной снижения потребления говядины стал рост цен, который за год составил 63,6%. Говядина - любимый продукт аргентинцев. Без асадо (мяса на решетке) не обходятся ни один праздник и ни один выходной день. Однако теперь жители Аргентины делают выбор в пользу более дешевых свинины и курицы.

аргентина

мировая экономика, аргентина