Потребление говядины в Аргентине упало до минимума - 20.03.2026, ПРАЙМ
Потребление говядины в Аргентине упало до минимума
03:28 20.03.2026 (обновлено: 04:37 20.03.2026)
 
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - ПРАЙМ. Потребление говядины в Аргентине, являющейся одним из крупнейших производителей этого вида мяса, упало до рекордного за последние 20 лет минимума, выяснило РИА Новости, проанализировав статистическую информацию по динамике потребления мяса и мясной продукции в стране.
Согласно данным, с которыми ознакомилось агентство, в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года на каждого аргентинца приходилось 47,3 килограмма говядины в год. Это на 2,5% меньше, чем за предыдущий отчетный период.
Для сравнения - 20 лет назад этот показатель составлял 61,8 килограмма на человека в год. Самый высокий уровень потребления пришелся на 2008 год - 68,4 килограмма.
Основной причиной снижения потребления говядины стал рост цен, который за год составил 63,6%.
Говядина - любимый продукт аргентинцев. Без асадо (мяса на решетке) не обходятся ни один праздник и ни один выходной день. Однако теперь жители Аргентины делают выбор в пользу более дешевых свинины и курицы.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
