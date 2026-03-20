https://1prime.ru/20260320/pozhar-868499166.html
В Солнечногорске загорелся строительный рынок
Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тысяч квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщает подмосковная... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T15:58+0300
происшествия
бизнес
недвижимость
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26c9c8260cc6e4ce2b8a95073fbc2738.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тысяч квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщает подмосковная прокуратура на платформе МAX. Отмечается, что около 13 часов 20 марта поступило сообщение о возгорании в торговом помещении, расположенном на территории строительного рынка "Строй Рай". "Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара на территории строительного рынка в поселке городского типа Андреевка... В настоящей момент идет тушение пожара, огнем охвачена площадь около пяти тысяч квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859610175_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_995038808ababf9d79ccf0b41acb672a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
