В Солнечногорске загорелся строительный рынок

В Солнечногорске загорелся строительный рынок - 20.03.2026, ПРАЙМ

В Солнечногорске загорелся строительный рынок

Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тысяч квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщает подмосковная... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T15:58+0300

2026-03-20T15:58+0300

2026-03-20T15:58+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Площадь пожара на строительном рынке в Солнечногорске возросла почти до 5 тысяч квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали, сообщает подмосковная прокуратура на платформе МAX. Отмечается, что около 13 часов 20 марта поступило сообщение о возгорании в торговом помещении, расположенном на территории строительного рынка "Строй Рай". "Солнечногорская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара на территории строительного рынка в поселке городского типа Андреевка... В настоящей момент идет тушение пожара, огнем охвачена площадь около пяти тысяч квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, недвижимость, московская область