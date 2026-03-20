Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине

2026-03-20T03:33+0300

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необычно резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита Украине, заявил глава шведского правительства Ульф Кристерссон. "Я никогда раньше не слышал такой резкой критики", — сказал Кристерссон, которого цитирует издание Euractiv. По словам шведского премьера, несмотря на тупиковую ситуацию, кредит все равно будет выделен. "Деньги поступят, но будет задержка", — сказал он. Сам Орбан ранее заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

