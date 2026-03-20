Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине
Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине - 20.03.2026, ПРАЙМ
Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине
Лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необычно резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита Украине, заявил глава... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T01:10+0300
2026-03-20T03:33+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необычно резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита Украине, заявил глава шведского правительства Ульф Кристерссон. "Я никогда раньше не слышал такой резкой критики", — сказал Кристерссон, которого цитирует издание Euractiv. По словам шведского премьера, несмотря на тупиковую ситуацию, кредит все равно будет выделен. "Деньги поступят, но будет задержка", — сказал он. Сам Орбан ранее заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу. Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
мировая экономика, финансы, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, ес
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, ЕС
01:10 20.03.2026 (обновлено: 03:33 20.03.2026)
 
Премьера Венгрии раскритиковали за отказ разблокировать кредит Украине

Лидеры ЕС раскритиковали Орбана за отказ разблокировать кредит Украине

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана необычно резкой критике за отказ разблокировать выделение кредита Украине, заявил глава шведского правительства Ульф Кристерссон.
"Я никогда раньше не слышал такой резкой критики", — сказал Кристерссон, которого цитирует издание Euractiv.
По словам шведского премьера, несмотря на тупиковую ситуацию, кредит все равно будет выделен.
"Деньги поступят, но будет задержка", — сказал он.
Сам Орбан ранее заявил, что держался на саммите ЕС как стойкий оловянный солдатик и не поддался шантажу.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
