https://1prime.ru/20260320/proekt-868487413.html
Савельев назвал развитие МТК "Север — Юг" приоритетным проектом
2026-03-20T11:54+0300
экономика
россия
бизнес
рф
иран
санкт-петербург
виталий савельев
мтк "север-юг"
транспорт
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_443313d1ad95f87006d3b19bf9eba7a6.jpg
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" является одним из приоритетных проектов для России, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев. В пятницу вице-премьер выступал на итоговой коллегии Минтранса РФ. Он рассказал в докладе о реализации и развитии основных проектов в сфере транспорта. "Еще одним приоритетным проектом для нашей страны является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Савельев. По предварительным данным, продолжил вице-премьер, по итогам 2025 года по МТК "Север-Юг" перевезено около 21,5 миллиона тонн грузов. Из них 13,5 миллиона тонн прошло по западному маршруту, более 7,5 миллиона тонн - по траснскаспийскому и чуть более 0,5 миллиона тонн по восточному. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
https://1prime.ru/20260312/proekt-868243120.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_588ca76053f2de3fd607d810931609ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
