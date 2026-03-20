Савельев назвал развитие МТК "Север — Юг" приоритетным проектом - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/proekt-868487413.html
Савельев назвал развитие МТК "Север — Юг" приоритетным проектом
экономика
россия
бизнес
рф
иран
санкт-петербург
виталий савельев
мтк "север-юг"
транспорт
железнодорожный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_443313d1ad95f87006d3b19bf9eba7a6.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/14/858700852_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_588ca76053f2de3fd607d810931609ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:54 20.03.2026
 
Савельев назвал развитие МТК "Север — Юг" приоритетным проектом

Вице-премьер Савельев назвал развитие МТК "Север — Юг" приоритетным проектом для России

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВеце-премьер Виталий Савельев
Веце-премьер Виталий Савельев - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Веце-премьер Виталий Савельев. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Развитие международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" является одним из приоритетных проектов для России, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
В пятницу вице-премьер выступал на итоговой коллегии Минтранса РФ. Он рассказал в докладе о реализации и развитии основных проектов в сфере транспорта.
"Еще одним приоритетным проектом для нашей страны является развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Савельев.
По предварительным данным, продолжил вице-премьер, по итогам 2025 года по МТК "Север-Юг" перевезено около 21,5 миллиона тонн грузов. Из них 13,5 миллиона тонн прошло по западному маршруту, более 7,5 миллиона тонн - по траснскаспийскому и чуть более 0,5 миллиона тонн по восточному.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала