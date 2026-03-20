https://1prime.ru/20260320/puma-868475324.html

Немецкая Puma подала заявку на регистрацию в России товарного знака с вариацией фирменной полоски для обуви, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 20.03.2026, ПРАЙМ

бизнес

россия

puma

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868475324.jpg?1773982230

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Немецкая Puma подала заявку на регистрацию в России товарного знака с вариацией фирменной полоски для обуви, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака от бренда спортивной одежды была подана 18 марта. Его планируется зарегистрировать по классу "обувь". В марте 2022 года Puma прекратила поставки в Россию и закрыла магазины в стране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

