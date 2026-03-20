Путин встретился с российскими паралимпийцами в Кремле
2026-03-20T00:00+0300
МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства лично поздравит их с успешным выступлением на Играх.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Багиян, с ее ведущим спортсменом Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 километров и гонке с раздельным стартом на 20 километров. По две золотые медали завоевали горнолыжница Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.