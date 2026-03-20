https://1prime.ru/20260320/putin-868470225.html

Путин встретился с российскими паралимпийцами в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, передает корреспондент... | 20.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-20T01:17+0300

экономика

россия

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868470225.jpg?1773958631

МОСКВА, 19 мар – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства лично поздравит их с успешным выступлением на Играх. Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках - Иван Голубков и Анастасия Багиян с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным, в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Багиян, с ее ведущим спортсменом Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 километров и гонке с раздельным стартом на 20 километров. По две золотые медали завоевали горнолыжница Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Бугаев, победивший в слаломе. Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

