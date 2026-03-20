Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260320/reys-868502119.html
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар
2026-03-20T18:39+0300
бизнес
краснодар
ташкент
минеральные воды
uzbekistan airways
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a12fb79c71aada8dbc472804f74503fc.jpg
ТАШКЕНТ, 20 мар – ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, отменила до конца марта рейсы в Краснодар для предотвращения задержек рейсов и восстановления регулярных полетов в этот российский город, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В целях предотвращения задержек рейсов и обеспечения регулярности полетов, проведена корректировка расписания ряда рейсов авиакомпании по маршрутам в/из Ташкента и в/из Намангана в Краснодар", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. В частности, отменены рейсы Ташкент - Краснодар – Ташкент на 22 и 25 марта, а также Наманган - Краснодар – Наманган на 24 и 31 марта. Авиакомпания предлагает пассажирам отменённых рейсов бесплатное перебронирование на любые последующие рейсы авиакомпании по альтернативным маршрутам в/из Сочи и Минеральных Вод или полный возврат средств по месту приобретения авиабилета, добавили в пресс-службе. Ранее Uzbekistan Airways сообщила, что рейс Ташкент - Краснодар 20 марта будет выполнен с посадкой в Минеральных Водах в связи с введенными ограничениями в краснодарском аэропорту.
краснодар
ташкент
минеральные воды
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408141_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_3029f759f9057095ad2e7f0417644e3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:39 20.03.2026
 
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар

Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар для стабилизации расписания

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Самолет авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 20 мар – ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, отменила до конца марта рейсы в Краснодар для предотвращения задержек рейсов и восстановления регулярных полетов в этот российский город, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"В целях предотвращения задержек рейсов и обеспечения регулярности полетов, проведена корректировка расписания ряда рейсов авиакомпании по маршрутам в/из Ташкента и в/из Намангана в Краснодар", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании.
В частности, отменены рейсы Ташкент - Краснодар – Ташкент на 22 и 25 марта, а также Наманган - Краснодар – Наманган на 24 и 31 марта.
Авиакомпания предлагает пассажирам отменённых рейсов бесплатное перебронирование на любые последующие рейсы авиакомпании по альтернативным маршрутам в/из Сочи и Минеральных Вод или полный возврат средств по месту приобретения авиабилета, добавили в пресс-службе.
Ранее Uzbekistan Airways сообщила, что рейс Ташкент - Краснодар 20 марта будет выполнен с посадкой в Минеральных Водах в связи с введенными ограничениями в краснодарском аэропорту.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала