Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар - 20.03.2026, ПРАЙМ
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, отменила до конца марта рейсы в Краснодар для предотвращения задержек рейсов и восстановления... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T18:39+0300
2026-03-20T18:39+0300
2026-03-20T18:39+0300
ТАШКЕНТ, 20 мар – ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, отменила до конца марта рейсы в Краснодар для предотвращения задержек рейсов и восстановления регулярных полетов в этот российский город, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "В целях предотвращения задержек рейсов и обеспечения регулярности полетов, проведена корректировка расписания ряда рейсов авиакомпании по маршрутам в/из Ташкента и в/из Намангана в Краснодар", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. В частности, отменены рейсы Ташкент - Краснодар – Ташкент на 22 и 25 марта, а также Наманган - Краснодар – Наманган на 24 и 31 марта. Авиакомпания предлагает пассажирам отменённых рейсов бесплатное перебронирование на любые последующие рейсы авиакомпании по альтернативным маршрутам в/из Сочи и Минеральных Вод или полный возврат средств по месту приобретения авиабилета, добавили в пресс-службе. Ранее Uzbekistan Airways сообщила, что рейс Ташкент - Краснодар 20 марта будет выполнен с посадкой в Минеральных Водах в связи с введенными ограничениями в краснодарском аэропорту.
краснодар
ташкент
минеральные воды
бизнес, краснодар, ташкент, минеральные воды, uzbekistan airways
Бизнес, КРАСНОДАР, Ташкент, Минеральные Воды, Uzbekistan Airways
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар
Uzbekistan Airways отменила до конца марта рейсы в Краснодар для стабилизации расписания