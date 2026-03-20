Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Рябых
2026-03-20T00:30+0300
Общество , Экономика, РФ, Росгвардия
Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Рябых, обвиняемому во взятке
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Константину Рябых, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора Рябых назначено на 20 марта в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Как сообщали РИА Новости в суде, в прениях сторон гособвинитель попросил назначить в качестве наказания Рябых 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 35 миллионов рублей.
Его защита от комментариев отказалась, сославшись на закрытый процесс.
По версии следствия, Рябых получил взятку в размере 17 миллионов рублей за общее покровительство при заключении госконтрактов на 890 миллионов рублей за поставку БПЛА и комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Выжигатель", чем совершил преступление по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).