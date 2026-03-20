Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Рябых - 20.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260320/rjabyh-868470401.html
Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Рябых
общество
экономика
рф
росгвардия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868470401.jpg?1773961313
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
00:30 20.03.2026 (обновлено: 02:01 20.03.2026)
 
Суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Рябых

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. В пятницу 235-й гарнизонный военный суд огласит приговор экс-главе департамента Росгвардии Константину Рябых, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Оглашение приговора Рябых назначено на 20 марта в 14.00", - сказала собеседница агентства.
Как сообщали РИА Новости в суде, в прениях сторон гособвинитель попросил назначить в качестве наказания Рябых 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере 35 миллионов рублей.
Его защита от комментариев отказалась, сославшись на закрытый процесс.
По версии следствия, Рябых получил взятку в размере 17 миллионов рублей за общее покровительство при заключении госконтрактов на 890 миллионов рублей за поставку БПЛА и комплекса обнаружения и подавления БПЛА "Выжигатель", чем совершил преступление по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
 
ЭкономикаОбществоРФРосгвардия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала