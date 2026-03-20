Эксперты рассказали, сколько готовы платить мигрантам-курьерам в России - 20.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Доля российских компаний, готовых нанимать иностранных сотрудников, за последние несколько лет выросла в разы, мигрантам-курьерам в целом по России сейчас готовы предложить 70-80 тысяч рублей в месяц без учета чаевых, подсчитали для РИА Новости аналитики DBS Group - компании, занимающейся комплексным подбором персонала. "Заработная плата для курьеров варьируется от 70 000 до 80 000 рублей (плюс чаевые). Для сравнения, в строительстве показатели варьируются от 60 000 рублей для неквалифицированных работников и от 80 000 рублей для квалифицированных специалистов и техников", - приводят данные аналитики. По данным авторов исследования, доля компаний, готовых нанимать иностранных работников, значительно возросла: если в 2022 году их число составляло около 5%, то сейчас этот показатель превышает 40%. В первую очередь эксперты объясняют это острым дефицитом квалифицированных кадров на российском рынке. Если говорить про отдельные категории, число иностранных работников среди таксистов и курьеров демонстрирует значительный прирост, однако процесс набора в этих сферах все еще не организован, подчеркивают аналитики. Несмотря на то, что в России эти должности не относятся к категории высококвалифицированного труда, рынок и здесь сталкивается с дефицитом, констатируют они.

