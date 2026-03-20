Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России - 20.03.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России
Трансграничные технологии искусственного интеллекта в РФ в ряде случаев смогут ограничиваться, следует из законопроекта, предложенного Минцифры. К ним... | 20.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-20T05:38+0300
2026-03-20T08:17+0300
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Трансграничные технологии искусственного интеллекта в РФ в ряде случаев смогут ограничиваться, следует из законопроекта, предложенного Минцифры. К ним относятся, например, ChatGPT, Claude и Gemini, которые неизбежно передают данные россиян за рубеж, а Qwen или DeepSeek можно будет доработать для использования в РФ, пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта был опубликован в среду для общественного обсуждения. Минцифры сообщило, что в планах вступление законопроекта в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов. "Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в проекте Минцифры. Там же отмечается, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией более 500 тысяч человек должны будут в том числе хранить на территории РФ информацию о пользователях в течение трех лет. "Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России", - прокомментировал Дьяков. При этом открытые модели, продолжил эксперт, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно развертывать и дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний. В таком случае все данные обрабатываются и остаются исключительно внутри этой инфраструктуры. Однако юрист отметил, что сейчас статья законопроекта об иностранном ИИ не устанавливает, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей.
технологии, россия, рф, chatgpt, мтс
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, ChatGPT, МТС
05:38 20.03.2026 (обновлено: 08:17 20.03.2026)
 
Юрист рассказал, каким зарубежным ИИ могут ограничить работу в России

РИА Новости: трансграничные технологии ИИ в России могут ограничить

© РИА Новости . Виталий Аньков | Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2026
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Трансграничные технологии искусственного интеллекта в РФ в ряде случаев смогут ограничиваться, следует из законопроекта, предложенного Минцифры. К ним относятся, например, ChatGPT, Claude и Gemini, которые неизбежно передают данные россиян за рубеж, а Qwen или DeepSeek можно будет доработать для использования в РФ, пояснил РИА Новости старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков.
Законопроект о регулировании искусственного интеллекта был опубликован в среду для общественного обсуждения. Минцифры сообщило, что в планах вступление законопроекта в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов.
"Функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации", - говорится в проекте Минцифры. Там же отмечается, что владельцы сервисов на базе ИИ с суточной аудиторией более 500 тысяч человек должны будут в том числе хранить на территории РФ информацию о пользователях в течение трех лет.
"Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России", - прокомментировал Дьяков.
При этом открытые модели, продолжил эксперт, такие как Qwen или DeepSeek, можно безопасно развертывать и дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний. В таком случае все данные обрабатываются и остаются исключительно внутри этой инфраструктуры.
Однако юрист отметил, что сейчас статья законопроекта об иностранном ИИ не устанавливает, в каких именно случаях можно запрещать или ограничивать использование ИИ-моделей.
 
