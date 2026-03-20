Россия в феврале сократила импорт транспортных шин из Южной Кореи - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила импорт транспортных шин из Южной Кореи
Россия в феврале сократила импорт транспортных шин из Южной Кореи - 20.03.2026, ПРАЙМ
Россия в феврале сократила импорт транспортных шин из Южной Кореи
Россия в феврале сократила импорт резиновых транспортных шин из Южной Кореи до минимальной суммы для этого месяца за четыре года, выяснило РИА Новости по данным | 20.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила импорт резиновых транспортных шин из Южной Кореи до минимальной суммы для этого месяца за четыре года, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Так, в феврале российские компании ввезли шины на 6,8 миллиона долларов против 9,9 миллиона годом ранее. Таким образом, импорт сократился на 31% в годовом выражении. В феврале сумма импорта опустилась до минимума для этого месяца с 2022 года, когда она составляла 4,9 миллиона долларов. По итогам февраля Россия замкнула десятку покупателей южнокорейских шин с долей в 3% от всех поставок. В топ-10 импортеров вошли также США (20,9%), Германия (10,5%), Турция (8,9%), Италия (5,9%), Мексика (4,6%), Нидерланды (4,5%), Великобритания (4,4%), Япония (3,9%) и Франция (3,7%).
южная корея
сша
германия
бизнес, россия, южная корея, сша, германия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, США, ГЕРМАНИЯ
06:48 20.03.2026 (обновлено: 07:50 20.03.2026)
 
Россия в феврале сократила импорт транспортных шин из Южной Кореи

Россия в феврале сократила импорт резиновых транспортных шин до минимума за четыре года

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Россия в феврале сократила импорт резиновых транспортных шин из Южной Кореи до минимальной суммы для этого месяца за четыре года, выяснило РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в феврале российские компании ввезли шины на 6,8 миллиона долларов против 9,9 миллиона годом ранее. Таким образом, импорт сократился на 31% в годовом выражении.
В феврале сумма импорта опустилась до минимума для этого месяца с 2022 года, когда она составляла 4,9 миллиона долларов.
По итогам февраля Россия замкнула десятку покупателей южнокорейских шин с долей в 3% от всех поставок. В топ-10 импортеров вошли также США (20,9%), Германия (10,5%), Турция (8,9%), Италия (5,9%), Мексика (4,6%), Нидерланды (4,5%), Великобритания (4,4%), Япония (3,9%) и Франция (3,7%).
 
